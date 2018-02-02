Adaya 1976 yılında başka kuşları çekmeleri için betondan yapılan 80 kuş konulmuştu. Her yıl boyanan kuşların üzerinde diğer kuşları çekmeleri için güneş enerjisiyle çalışan bir ses sistemi de bulunuyor.

Nigel'in cesedini bulan Chris Bell "Bu hikayenin sonu böyle olmamalıydı gibi geliyor. Tam da harika bir şeylerin başlangıcı olacakken öldü" dedi.

Uzmanlar kuşun ölüm nedenini bulmaya çalışıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER