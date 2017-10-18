Dünyanın üç boyutlu yazıcıyla yapılan ilk köprüsü Hollanda'da açıldı

Hollanda'da dünyanın üç boyutlu (3D) yazıcıyla yapılan ilk köprüsü hizmete açıldı. Eindhoven kenti yakınlarındaki Gemert kasabasında, çevre yolunun bir parçası olan 8 metrelik köprü, bisiklet sürücüleri tarafından kullanılacak.
Eindhoven Teknik Üniversitesi tarafından tasarlanan köprü, 3 ayda inşa edildi.
Teknik Üniversitesi'den Prof. Dr. Theo Salet'e göre, belki çok büyük değil ama, dünyada tamamen 3D yazıcı ile yapılmış ilk köprü olması onu özel kılıyor.
Bisiklet köprüsü, 800 katman çıktıdan oluşuyor. 3D yazıcıdan alınan çıktılar, köprünün yapıldığı alanda birleştirildi.
İnşaatı yapan Bam İnfra şirketinden Jeroen Nuijten'göre, gelecekte üretim aşaması daha kısa sürecek.
Nuijten, 3D yazıcı ile üretilen ilk köprünün güvenli olması için uğraştıklarını vurguladı.
40 kamyonu taşıyacak güçte
Köprü, ön gerilmeli ve betonarme olarak yapıldı. Nuijten, köprünün 40 kamyonu taşıyabilecek dayanıklılıkta olduğunu belirterek, "Ama biz sadece bisikletle geçeceğiz" dedi.
Jeroen Nuijten'göre, 3D yazıcılar gelecek ve çevre için çok önemli. Çünkü üretim aşamasında az malzeme gerekiyor ve çok az malzeme atılıyor. Üstelik klasik inşaatlardan daha ucuz ve hızlı olan 3D tekniği için daha az ön hazırlık gerekiyor.
Nuijten, gelecekte 3D beton çıktılarının inşaat alanlarına taşınacağını ve istenilen ürünün yerinde yapılacağını öngörüyor.
Holland, Çin ve ABD'den sonra yazıcıdan çıkan betonla denemeler yapan üçüncü ülke oldu.
Eindhoven Teknik Üniversitesi, bisiklet köprüsünün yani sıra 3D yazıcı ile inşaat konusunda çok sayıda deneme yaptı.
Kısa süre içinde Eindhoven'dan 3D yazıcıdan ev çıktısı almaya da başlayacak. Üniversitenin amacı, daha büyük köprü ve viyadükler ile diğer inşaat işlerini yazıcı ile yapmak.
Prof. Dr. Salet'e göre, 3D yazıcıların yaygınlaşması ile inşaat sektöründe birçok kişinin işsiz kalacağı yönündeki kaygılar yersiz.
Salet, bu yöntemle beton dökmeye gerek kalnayacağını ancak robot yapımı, bakımı ve kullanımı için çok sayıda insana ihtiyaç duyulacağını söyledi.
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