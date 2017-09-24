Taksiyle takip edip yolcu otobüsü şoförünü darp etti

Antalya'da geçtiğimiz cuma günü saat 15:20'de Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi üzerindeki bir otobüs durağında yaşanan olayda, İHA'nın haberine göre; 38 yaşındaki E.K. idaresindeki toplu ulaşım otobüsü, durak harici bölgede A.B. isimli bir kişi tarafından yolun ortasına kadar çıkıp durdurulmak istendi. Vatandaşı son anda fark edip direksiyonu kıran otobüs şoförü olası bir kazayı kıl payıyla atlatırken , olay bununla da bitmedi. Yoldan geçen bir aracı durdururak otobüsün peşinden gelen yolcu, birkaç durak ilerideki otobüs durağında bindiği araçtan inip koşarak otobüse bindi ve şoföre hakaret etmeye başladı.
Otobüs şoförü yolcuların bulunduğu otobüste konuyu büyütmek istemedi ve telefonla polis ve bağlı bulunduğu kurumdan yardım istedi. Bunu gören yolcu da kendi arkadaşlarının arayıp onlara adres verip olay yerine çağırdı. Kısa süreli şoförle tartışan saldırgan yolcu otobüsten indirildi. Otobüten indirilen yolcu A.B., çevirdiği bir ticari taksiyle otobüsü takip etmeye başladı.
"SALDIRIP VURMAYA BAŞLADI"
Bir süre taksiyle otobüsü takip eden A.B.'nin durumundan şüphelenen taksici kısa bir süre sonra şüpheliyi otobüsün geçiş güzergahına yakın bir noktada indirdi. Durakta yakaladığı aynı otobüse binen zanlı kartını okutup, yolcular arasına girdi. Yine telefonla arkadaşlarını çağıran A.B., yine telefonla polisten yardım isteyen şoföre seyir halindeyken bir anda saldırıp vurmaya çalıştı. Hemen otobüsü durduran şoför, kendini korumaya çalışırken bu defa devreye otobüsteki yolcular girdi.
"YOLCULAR PANİK YAŞADI"
Arbede sebebiyle çocukların da bulunduğu otobüste kısa süreli panik yaşanırken, şehir eşkıyasına vatandaşların tepkisi gecikmedi. Şoförü koruyup kimliği belirsiz saldırgana hem fiziki hem sözlü olarak müdahale eden yolcular, saldırganı otobüsten indirip şoförü teselli etti. Saldırganın otobüsten indirilmesinin ardından sefer kaldığı yerden devam etti. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
"ENGELLİ ÜCRETSİZ KARTI VAR"
Otobüs şoförü, olayın ardından Fatih Polis Merkezi'ne giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Kullandığı kart üzerinden zanlının engelli ücretsiz ulaşım kartı verilen A. B. olduğu belirlendi. Polis şahsı yaklamak için çalışma başlattı.
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Misafir 14 dakika önceverin bu sahte kabadayıları cezayı00