Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Özbek, "30 milyonun mutluluğunu görmek bambaşka bir şey. Şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Mutluluğumun en baştaki sebebi, 30 milyon taraftarımızı mutlu etmek. Takımın kuruluşunda katkımız büyük. Sevinç sarhoşluğu içindeyim" ifadelerini kullandı.

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