Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gözdesi haline gelen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'la ilgili bugün medyaya yansıya ve büyük yankı uyandıran "Bebek'te Arda Turan buluşması" iddiasına sarı-kırmızılı kulübün bir numaralı ismi Dursun Özbek'ten yanıt geldi.
Konuyla ilgili Sporx'e konuşan başkan Dursun Özbek, bu buluşmanın Arda Turan'la hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Bu görüşme esnasında Arda kardeşimizin ismi hiçbir an telaffuz dahi edilmemiştir" dedi.
Başkan Özbek, NEF icra kurulu başkanı Erden Timur ile bir araya geldiği Bebek'teki bu buluşmanın bu sezon soru sona erecek olan forma sponsorluğu ile ilgili olduğunu belirterek, "Malumunuz kulüpler yeni sezon formalarının siparişlerini bugünlerde vermek zorundalar. Ona göre hazırlıklar başlamak zorunda. Ben de bu sponsorluğuna devam edip edemeyeceğimiz veya edersek hangi şartlarda yapacağımız konusunda Erden Bey'le bir araya gelip bunu konuştuk. Tek gündemimiz 2018-2019 sezonu forma sponsorluğu konusuydu. Olumlu da geçti. İddia edildiği gibi bir gündemimiz yoktu. İnanın ne öyle bir gündemimiz vardı ne de Arda'nın adını telaffuzz ettik, hiçbir şekilde transfer konusu filan konuşmadık. NEF'le Arda için sponsorluk görüşmesi yaptık filan iddiası asla doğru değil, öyle bir şey yok" dedi.
"NDİAYE İÇİN GELEN BİRŞEY YOK"
Bir taraftan da kulüpler birliğinin yoğunluğu içinde olan ve yapılacak olan Çalıştay çalışmalarını sürdüren başkan Özbek, yine G.Sarayla ilgili gündeme gelen Ndiaye'nin transfer iddialarına da açıklık getirdi. Başkan Özbek, NDiaye için medyaya yansıyan transfer teklifleriyle ilgili kendilerine ulaşan resmi bir şey olmadığını söyledi.
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