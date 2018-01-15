Durusu ve Sazlıdere nerede? sorusu, milyonlarca vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Kanal İstanbul projesinin güzergahı bugün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı. Bakan Arslan, yaptığı açıklamada Kanal İstanbul güzergahının Durusu - Sazlıdere - Küçükçekmece olduğunu duyurdu. Peki Durusu nerede? Sazlıdere nerede?

DURUSU NEREDE? SAZLIDERE NEREDE?

Durusu Gölü

Kanal İstanbul güzergahı arasında yer alan Durusu Gölü, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Arnavutköy ilçesinde bulunmaktadır. Kente yaklaşık 40-50 kilometre uzaklıkta bulunan Durusu Gölü, ortalama 5 kilometre genişliğe ve 12 kilometre uzunluğa sahiptir.

Durusu Gölü, 162 milyon m³/yıl su potansiyeli ile İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin %22’sine sahiptir. Şehir kullanım suyunun önemli bir bölümünü karşılamaktadır.

Sazlıdere

Kanal İstanbul güzergahı arasında yer alan Sazlıdere ise, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı bir köydür. Şehir merkezine 142 kilometre, Keşan ilçesine ise 32 kilometre uzaklıkta bulunan Sazlıdere, Trakya karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Sazlıdere köyünün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. 2000 yılı verilerine göre Sazlıdere köyünde 242 kişi yaşamaktadır.

Durusu nerede?

Durusu Gölü

Sazlıdere nerede?

Sazlıdere haritası

Durusu haritası

Kanal İstanbul

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