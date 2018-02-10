Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan ATAK helikopterde şehit olan askerlerin isimleri de belli oldu. Helikopterde bulunan Ankara nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut şehit düştü.

BABASI EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Kara Pilot Yüzbaşı Karaman’ın Ankara’da yaşayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olan eşi Duygu Karaman’a acı haber, askeri yetkililerce verildi. Şehit pilotun İzmir’de yaşayan emekli emniyet müdürü babası Uğur Salim ve hemşire annesi Habibe Karaman da acı haberle sarsıldı. Eve Türk bayrakları asıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Yüzbaşı Karaman’ın cenazesinin, bugün İzmir’de Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verilecek.

ŞEHİT ÜSTEĞMENİN 2 ÇOCUĞU VARDI

Acı haberi alan Kara Pilot Üsteğmen Mut’un (32) Kırıkkale’deki anne ve babası da gözyaşlarına boğuldu. Kırıkkale’nin Çalılıöz Mahallesi’nde yaşayan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan şehit Mut’un ailesine askeri görevliler tarafından acı haber verildi. Şehidin anne ve babası, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 yıl önce evlenen ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen şehit Mut’un eşi Gizem Mut’a ise şehadet haberi yetkililer tarafından ikamet ettiği Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi’ndeki evinde verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan arkadaşları eve akın etti.

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