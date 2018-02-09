Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri silah ticareti yapıldığına dair yaptıkları çalışmalarda, Bağlar ile Kavaklı Mahallesi'nde bulunan adreslere ve takipte olan araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre, adreslere yapılan baskında KOM Grup Amirliği ekipleri, duvarların içine gizlenmiş silahlar ve mühimmatları ele geçirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda, 1 adet kaleşnikof, 4 adet av tüfeği, 4 adet kaleşnikof şarjörü, 13 adet el tipi tabanca şarjörü, 1436 adet kaleşnikof fişeği, 292 adet tabanca mermisi, 108 adet av tüfeği fişeği, 12 adet tarihi eser olduğu belirlenen altın sikke, 1 adet define dedektörü, 2 adet mühimmat yeleği, 5 adet 7.65 el tipi tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına M.H.K, S.B. ve E.B. adlı kişinin Emniyette sorguları devam ediyor.

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