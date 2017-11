Düzce'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anıldı.



AA'nın haberine göre; ellerinde fenerler ile ''Depremi unutmadık, unutturmayacağız'' yazan dövizler taşıyan Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri ile vatandaşlardan oluşan grup, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.



Burada grup adına konuşan DEPDER Başkanı Ayşegül Şenol Can, felaketin 18. yılında hayatını kaybeden vatandaşları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.





Can, depremle ilgili istatistiki bilgiler paylaştı.



Depremin her yıl dönümünde bu felakette hayatını kaybedenleri andıklarını vurgulayan Can, sözlerini şöyle tamamladı:



"12 Kasım depreminin 18. yılında bir kez daha hep beraber sağlıklı ve güvenli bir şehirde yaşama hakkımızı savunmak için burada olduğumuz dillendirmek isteriz. Şehrimizin ve tüm şehirlerimizdeki binalarımızın depreme dayanıklı olmasını talep ediyoruz. Bize bütün bu acıları öğreten depremi unutmayacağız, unutturmayacağız."

Gruptakiler, konuşmanın ardından depremin meydana geldiği saat 18.57'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

