Akçakoca Belediyesi Çayağzı Plajı sahilinde yunus balığı ölüsü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

AA'nın haberine göre, bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ilk incelemenin ardından, 2 metre uzunluğundaki yunus ölüsünü muhafaza altına aldı.

Balığın üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bildirildi.

Karadeniz sahilinde son dönemde çok sayıda yunus ölüsünün kıyıya vurması, insanları tedirgin etmişti. Kimsayal atıklardan mı yoksa başka nedenlerden mi yunusların öldüğü ile ilgili yapılan yorumların ardından Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sedat Gönener, yaptıkları araştırmanın ardından ilk bulguların sonucu açıkladı. Karaya vuran yunus türlerinin 'Mutur' ve Tırtak' olduğunu belirten Dr. Gönener, "Her sene bu dönemde bu tür vakalar olabiliyor. Çünkü Nisan-Mayıs ve Haziran ayları yunusların üreme ve emzirme dönemleri. Yunus emzirmek için süt üretmek için daha çok geziyor, dolaşıyor. Daha fazla besin arıyor. Bu iki türün 'mutur ve tırtak'ın görme durumları diğer tür olan 'afalına'ya göre daha zayıf. Bu dönemde kalkan ağı yogun bir şekilde yapılıyor. Yunusların ağlara takıldığı ve boğularak öldükleri yönünde tespit yaptık" demişti.

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