Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri yaralananlara müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı.

Jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuyor.