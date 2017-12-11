Düzenlendiği etkinliğe kimse katılmayınca tek başına kitap okudu

Kitap okumayla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen Adıyamanlı edebiyat öğretmeni Aysun Aydın, kitap okuma etkinliği düzenleme kararı alarak sosyal medya üzerinden birkaç hafta boyunca duyurular yaptı. İHA'nın haberine göre yaptığı duyurularla olumlu yanıtlar alan edebiyat öğretmeni Aysun Aydın, etkinlik günü yanına aldığı bir kitapla Demokrasi Parkı'na geldi.

Aysun öğretmen, alanda bir süre beklemesine rağmen etkinlikte kimseyi göremedi. Katılım olmaması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan öğretmen, yanında getirdiği kitabı okuyarak etkinliği tek başına saatlerce sürdürdü.

Düzenlediği kitap okuma etkinliğinin kendisiyle başladığını ve kendisiyle de sona erdiğini vurgulayan edebiyat öğretmeni Aysun Aydın, "Bir haftadır bu duyuru yapılıyor, sonuç hüsran kimse yok, tek başınayım. Bu memleketin, ülkemizin, gençlerin kitaba ilgisinin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.

Heyecanla geldim, beni bekleyen birileri var diye geldim, birilerinin ellerinde kitaplarla beni bekliyor olduğunu düşünerek geldim. Geldiğim zaman gördüğüm tek şey, maç taraftarlarıydı. Onlar daha bir coşkuluydu. Etkinliğimizin amacı, kitap okumak adına bir farkındalık oluşturmaktı. Aslında hayatta kitabın da var olduğunu göstermekti. Kimse yoktu, tek başıma okudum, bekleyeceğim, akşama kadar bekleyeceğim. Ben bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğim.

Az olsak bile belki öz oluruz. Bekleyeceğim ve etkinliklerime devam edeceğim, her ay bunu yapmayı düşünüyorum. Büyüklerimden de destek bekliyorum, onlardan da destek alarak okuma oranını artırmak bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Sosyal medyadan paylaştığımda çok olumlu dönüşler aldım, gelmek isteyen çok kişi oldu o hevesle geldim aslında beni heyecanlandıran onlardı ama dönüşlerden kimse yok" ifadelerini kullandı.