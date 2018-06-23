E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde emniyet şeridinden giden otomobildekilerle tartışan çekici sürücüsü, araçtan pompalı tüfekle inen 2 maganda tarafından feci şekilde darp edildi. Kabzayla darp edilen sürücü ağzı ve yüzü kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy mevkii metrobüs durağı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü emniyet şeridine girdi. Aracın arkasından şeride giren çekici sürücüsüyle otomobildekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracı durduran şahıslar, pompalı tüfek çıkartarak kabzasıyla çekici sürücüsüne vurmaya başladı. Dakikalarca darp edilen adamın ağzı ve yüzü kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Magandalar ise ardından araçlarına binerek hızla uzaklaştı.

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Vatandaşın ambulansa yürürken ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.