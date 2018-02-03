E-5'te köprüye asılı ceset bulundu

Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya köprüsünde İran uyruklu bir şahsın cesedi bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde 155 polis hattına düşen ihbarla ortaya çıktı. E-5 Karayolu Büyükçekmece Celaliye mevkiinde üzerinden İran pasaportu çıkan 36 yaşındaki Ali Hamdi'nin cesedi yaya köprüsü demirlerine boynundan asılmış şekilde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ali Hamdi'nin cesedi bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi. Polis ekipleri, şahsın boynuna sarılı olan ipe ve üzerinden çıkan materyallere incelemek üzere el koydu. Bulunduğu yerden indirilen ceset otopsi raporu için morga kaldırıldı. Ali Hamdi'nin yakınlarına henüz ulaşılamazken, savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

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