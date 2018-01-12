Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen asker alımları için askerlik yerleri bugün belli oldu. 98/1 Celp Döneminde askere gidecek vatandaşlar, askerlik yerlerini merak ediyor. MSB geçtiğimiz günlerde yayınladığı duyuruda askerlik yerlerinin 12 Ocak 2018 tarihinde e-Devlet üzerinden öğrenileceğini duyurmuştu. Peki, e-Devlet askerlik yerleri nasıl görüntülenir? İşte 2018 98/1 askerlik yeri sorgulama ve öğrenme...

e-DEVLET GİRİŞ ASKERLİK YERİ SORGULAMA! 2018

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2018 Şubat Celp Döneminde askere gidecek olanlar e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Askere gidecek olan vatandaşların, e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini sorgulayabilmeleri için öncelikle e-Devlet şifrelerinin bulunması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini alabilirler. Daha sonra e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Ardından ekrana gelen arama kısmına "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazın. İlgili kategoriyi açtıktan sonra "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayın. Gelen pencerede askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ! ASKERLİK YERİ SORGULAMA 2018

98/1 CELP DÖNEMİ SİLAH ALTINA NE ZAMAN GİRİLECEK?

98/1 döneminde askere gidecek olan vatandaşların silah altına alınacağı tarih, A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Şubat arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Mart ayının ilk haftası olacaktır.

2018 ŞUBAT CELP DÖNEMİ DUYURUSU

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2018 asker alma hakkında 6 maddede paylaşılan duyuru;

1-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;

a-) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlaral İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b-) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak - 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 - 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart - 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 - 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

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