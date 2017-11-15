E-devlet sistemine giriş nasıl yapılır? Psikoteknik raporu nasıl alınır?

Türkiye’de internet hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kamu sektörü içerisinde de vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin sanallaştığı görülüyor. Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları arasında popüler hale gelen bu kamu hizmetlerindeki modernizasyon çalışmaları çerçevesinde 21.yüzyıl Türkiye’sinde internette vatandaşa e-Devlet Kapısı hizmetleri sunulmaya başlandı. Özellikle son birkaç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından internet ortamında çok sayıdaki dijital kamu hizmet uygulamasının açılması, sanal dünyada ciddi bir karmaşaya ve güvenlik sorunlarına yol açabiliyordu.



Bu durumun vatandaşı mağdur etmemesi ve aynı zamanda da vatandaşların hem kamu dijital uygulamalarına hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve her uygulamadan haberdar olabilmelerinin sağlanabilmesi amacı ile Başbakanlık tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilendirilerek internette e-Devlet Kapısı hizmeti açıldı. Bakanlık tarafından geliştirilen ve gelişimi sürdürülmekte olan sanal devlet kapısı e-Türkiye kapısı üzerinde günümüzde internet teknolojilerini aktif olarak kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşuna ait olan dijital kamu hizmet uygulamalarını kullanabilme şansına sahip olabiliyor.





Günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından 7 gün 24 saat kullanılabilmekte olunan sanal devlet kapısı e-Devlet Kapısı üzerinde şu andaki aktif olarak 31 milyon düzeyinde kullanıcı bulunurken, portal içerisindeki hizmet sayısı toplam 281 bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından yaklaşık 1700’e ulaştırıldı. Böylelikle vatandaşların yaşamları içerisine karşı karşıya kalabileceği her türlü resmi işleme yönelik olarak sanal devlet portalı e-Devlet Kapısı üzerinde bir işlem uygulaması bulabilmesi muhtemel bir hale geldi.



Son dönemlerde Türkiye’de vatandaşlara daha çağdaş ve daha modern hizmetlerin sunulabilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilebilmesi çerçevesinde her alanda teknolojik modernizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede 2017 yılında tüm Türkiye genelinde dağıtımı başlayacak olan yeni çipli kimlik kartları ile birlikte Türkiye’de hem e-Devlet Kapısı etkinliğini arttıracak hem de e-imza kullanımı çok daha popüler bir hale gelecek. Vatandaşlar modern çağa uyumlu olan yeni kimlik kartlarının e-Devlet Kapısı entegrasyonları ile birlikte yaşamının pek çok alanında hem yeni kimliğinin teknik özelliklerinden hem de e-Türkiye hizmetlerinden yararlanarak çok daha kaliteli vatandaşlık hizmetleri alabilme şansına sahip olabilecek ve daha kolay işlem şansından faydalanabilecek.





Türkiye’de 18 yaşını geçmiş olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kullanılabilmekte olan sanal devlet portalı e-Devlet Kapısı üzerinde mahkeme sorgulama, sabıka kaydı sorgulama, SSK sorgulama, parti üyeliği sorgulama, askerlik durum sorgulama, IMEI sorgulama ve daha pek çok popüler kamu işlemini sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleştirebilme şansına sahip olabiliyor. Ancak günümüzde vatandaşların tüm bu dijital kamu hizmetlerinden yararlanabilmeleri için güvenli giriş seçenekleri olan ‘e-Devlet şifresi ile giriş’, ‘mobil imza ile giriş’, ‘e-imza (elektronik imza) ile giriş’, ‘T.C. kimlik kartı ile giriş’ ve yeni eklenen ‘internet bankacılığı ile giriş’ şeklindeki 5 farklı yüksek güvenlikli giriş alternatifinden birisini kullanarak, kimlik doğrulaması yapmaları gerekiyor. Bu şekilde e-Devlet Kapısı üzerinde vatandaşlık bilgilerinin güvenliği sağlanırken, kamu işlemlerinin de hem hızlı hem de güvenilir şekilde gerçekleştirilebilmesi sağlanıyor.

PSİKOTEKNİK RAPORU ELDEN DEĞİL "E-DEVLET"TEN VERİLECEK

Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde onaylı kurumlardan psikolog ve simülatör eşliğinde 1 saat süren test sonucunda alınabilen psikoteknik raporu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elden değil e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek. Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği Başkanı Kutlu "Bundan sonra e-Devlet'ten psikoteknik raporunun sahte olup olmadığını herkes öğrenebilecek, elden rapor taşınmayacak, elektronik ortamda psikoteknik raporu çıkacak. Psikiyatr elektronik ortamda muayenesini yapacak, elektronik ortamda görecek ve bu da sahtekarlığı yüzde 100 bitirmiş olacak. Bu uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor" dedi.

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