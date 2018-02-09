E-Devlet’e giriş, turkiye.gov.tr internet sitesinden yapılmakta. Girişte yaşanan sıkıntılar için ilk açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, dün e-Devlet'ten alınmaya başlanan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımının aşırı yoğunluktan dolayı geçici durdurulduğu belirtildi.

E-DEVLET İÇİN AÇIKLAMA

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, e-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt-üst soy raporu"nun Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından dün saat 14.00'ten itibaren belgeler alınmaya başlandı.

"Alt-üst soy raporu" kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 02.00'ye kadar yaklaşık 200 bin belge üretildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı. Bu saatler arasında yaklaşık 110 bin belge alındı.

Saat 04.00'ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlanmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.

e-Devlet üzerinden "nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi" hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.

E-DEVLET SOYAĞACI NASIL SORGULANIR?

TC. kimlik numarası ile E-Devlete giren vatandaşlar, soyağacını öğrenmek için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor.

Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılan soyağacı sorgulamalarında 1800'lü yıllara kadar veri elde edilebiliniyor.

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E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden temin edilebilir. Şifre, 2 Türk Lira ücret karşılığında kapalı zarf içerisinde verilir. Şifre ile kişisel bilgilere erişim sağlanabildiği için, güvenlik açısından başka kişiler ile paylaşılmaması gerekir.

E-Devlet şifresi unutulursa, turkiye.gov.tr internet sitesinden yeni şifre edinilebilir. Yeni şifre için, uygulamaya daha önce giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gerekir. Kayıtlı cep telefonu numarası yoksa, PTT şubesinden yeni şifre alınabilir. Bunun dışında diğer giriş seçenekleri kullanılarak da E-Devlet uygulamasına giriş yapılabilir.

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