e-Okul giriş işlemiyle sisteme erişim sağlayan öğrenciler, karnelerin alınmasına 1 gün kala son not durumunu görüntülüyor. Son ana kadar notlarını görüntüleyen ve ortalama hesaplaması yapan öğrenciler, alacakları belge için de hesaplamalar yapmayı sürdürüyor. Peki e-Okul kapanacak mı? e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ve not öğrenme ekranı!
e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Milyonlarca öğrenci ve veli, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde her türlü eğitim bilgisine tek bir tıkla ücretsiz şekilde erişebiliyor. 2007 yılının Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, günümüzde milyonlarca öğrenci tarafından sık sık ziyaret ediliyor.
Devamsızlık bilgilerinden not bilgilerine kadar birçok bilginin erişildiği e-Okul sistemine nasıl giriş yapacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, internette "e-Okul giriş nasıl yapılır?" ve "e-Okul VBS giriş" aramalarını yapıyor. İşte e-Okul giriş işlemi ve detaylar;
e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
e-Okul giriş işlemi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine bilgisayardan, tabletten veya mobilden giriş yapmak gerekiyor. Açılan pencerenin sağ kısmında bulunan Veli Bilgilendirme Sistemi başlığı altında, bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgiler güvenlik kodu, öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarasıdır. Bilgileri doğru girdikten sonra e-Okul giriş işlemi için ikinci aşama ekrana gelir.
Bu aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri istenmektedir. İstenen bilgiler arasında cilt no, aile sıra no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe, öğrenci okul numarası ve öğrencinin resmi yer almaktadır. Bu bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul giriş işlemi tamamlanır ve ana ekran açılır.
Ana ekranda sol bölümde bir menü yer almaktadır. Bu menüde Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları, Nakil Durumu ve Şube Yazılı Ortalamaları gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında tercih yaparak görüntülemek istenen bilgiler görüntülenebilir.
e-OKUL KAPANACAK MI?
Karneler yarın alınacak ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Bilindiği üzere e-Okul sistemi karnelerin alınmasına saatler kala kapanıyor ve öğrencilerin erişimine bir süre ara veriliyor.
Yarın alınacak karneler öncesinde de e-Okul'un bugün gün içerisinde kapanması bekleniyor.
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