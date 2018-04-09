Yazılı sınavların gerçekleştirilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, sınav sonuçlarını görüntülemek ve ortalamalarını kontrol etmek için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapıyor. Sistemden sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen, ancak sisteme nasıl giriş yapacağını bilmeyen vatandaşlar da "e-Okul giriş nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine gitmek gerekmektedir. Ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi ekranında sizden istenen bilgileri yazmalısınız. Bu bilgiler öğrenci T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodudur.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu aşamadan sonra sisteme giriş için ikinci aşama ekrana gelecektir. Bu bölümde de öğrencinin kimlik ve eğitim bilgileri sorulacaktır. Burada sorulacak olan sorulardan bazıları öğrenci doğum günü veya tarihi, öğrencinin okuduğu şube, öğrenci resmi, öğrenci kimlik bilgileri ve doğum yeridir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır ve öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenebilir.

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