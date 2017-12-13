Öğrencilerin ve velilerin kolayca eğitim durumu hakkında not bilgisi, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri ve haftalık ders programı gibi birçok bilgiye erişim sağlayabildiği e-Okul sistemine nasıl giriş yapılacağı araştırılıyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul giriş ve not öğrenme ekranı...
e-OKUL NEDİR?
e-Okul, yurt genelinde eğitim gören milyonlarca öğrencinin ve velilerin kolayca erişim sağlayabildiği bir bilgi platformudur. e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin eğitimine dair birçok bilgi görüntülenebilmektedir.
Not bilgileri, devamsızlık bilgileri, sınav tarihleri, haftalık ders programı gibi birçok bilgi e-Okul üzerinden öğrencilere ve velilere ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır.
e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmıştır.
e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Okul sistemine girmek için ilk aşamada öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası istenmektedir. Bu bilgiler doğru girildiği takdirde ikinci aşamada sistem rastgele 2 soru sorar ve öğrencinin fotoğrafının onaylanmasını ister. Bu aşamada, rastgele sorulan 2 soru doğru yanıtlanırsa ve sunulan fotoğraflar arasından öğrenciye ait fotoğraf seçilirse e-Okul'a giriş başarılı bir şekilde yapılır.
Açılan ekrandaki sol menüden seçim yaparak öğrencinin o yıla ait veya daha önceki yıllara ait başarı belgesi bilgisi, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı ve sınav tarihleri gibi birçok bilgiye erişim sağlanabilmektedir.
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