e-Okul VBS giriş işlemi, milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Sisteme girişin nasıl yapılacağını soran öğrenciler ve veliler, internet üzerinde "e-Okul VBS giriş" ve "e-Okul giriş" aramalarını arttırdı. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Okul not öğrenme nasıl yapılır? İşte detaylar.

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş işlemi için ilk olarak e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmeniz gerekmektedir. Ardından açılan ekranda güvenlik kodu, öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası gibi bilgiler istenmektedir. Bu bilgileri doğru girdikten sonra bir güvenlik aşaması daha gelecektir.

İkinci güvenlik aşamasında öğrencinin kimlik bilgilerine ilişkin sorular sorulmaktadır. İstenen bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, öğrencinin doğum ayı, öğrencinin nüfusa kayıt olduğu il, öğrencinin okuduğu şube yer almaktadır. Bu bilgileri doğru girdikten sonra öğrencinin fotoğrafını seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-OKUL NOT ÖĞRENME

e-Okul not öğrenme işlemi için sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneği yeterli olmaktadır. e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan Not Bilgisi seçeneğine tıklayarak not öğrenme ekranına giriş yapabilirsiniz.

Bu ekranda öğrencinin dönem/yıl boyunca sınavlarından aldığı notlar, sözlü notları ve performans/proje ödevlerinden aldığı notlar yer almaktadır.

