Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmaya başlamıştı. Sınava katılmak isteyen adaylar ise, e-YDS başvurusunu nasıl yapacağını araştırıyor. Peki e-YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS sınav ücreti kaç TL? İşte detaylar...

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde saat 14:45'te gerçekleştirilecek olan e-YDS için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmaya başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, merakla e-YDS başvurusunu nasıl yapacağını araştırıyor.

e-YDS başvurusu, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne girerek yapılmaktadır. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapan adaylar, karşılarına gelen ekranda sol menüden "Başvuru Sürecindekiler" kısmına tıklayarak e-YDS'yi seçmelidir.

Ardından da karşılarına gelen ekran üzerinden ödemelerini yapmalıdır. Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. Ödeme işleminin ardından adaylar, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

e-YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşlemleri yapan adaylar, bu aşamadan sonra sınav giriş belgesi için bekleyişe geçecek ve sınav giriş belgeleri erişime açıldığında sınav tarihini bekleyecek.

e-YDS SINAV ÜCRETİ KAÇ TL?

ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS için sınav başvuru ücreti 200,00 TL olarak belirlendi. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar.

Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer

e-YDS

e-YDS başvurusu

e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

e-YDS sınav ücreti

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