e-YDS sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM e-YDS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan öğrencilerin sınav yerlerini öğrenmeleri için ve aynı zamanda sınava girebilmeleri için e-YDS sınav giriş belgesi yayımlandı. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından 25 Kasım 2017 tarihinde uygulanacak olan e-YDS öncesinde adayların sınava girecekleri sınav merkezini öğrenmeleri için sınav giriş belgesi yayınlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek ve çıkarabilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapan öğrenciler, kolaylıkla sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek ve aynı zamanda yazdırabilecekler.

e-YDS, 25 Kasım 2017 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek. Saat 14:15'den önce sınav binasına giriş yapılacak olup bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur;

* Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart

* Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

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e-YDS

e-YDS sınav giriş belgesi

e-YDS sınav giriş yerleri