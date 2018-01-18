Ebeye ‘kalp’ cezası

Balıkesir’deki Ayvalık Devlet Hastanesi’nin acil servisinde anne karnında kalbi durma noktasına gelen bebeğin durumunu fark edemeyip 8 aylık hamile Güli Darı’yı evine gönderdiği öne sürülen ebe H.K., bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldı.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; Anne Darı’nın bebeğinin muayeneden 1 gün sonra öldüğünü anlaması üzerine yaşananlardan sorumlu tuttuğu ebe H.K., 3 ay meslekten uzaklaştırıldı, 7 bin 200 TL de para cezası aldı. Avukat İhsan Yılmaz, “H.K. hakkında tazminat davası da açacağız. Yetkisi olmadan çektiği NST’de bebeğin kalp atışlarında azalma olduğu görülmesine rağmen anneyi evine gönderdi. Annenin çektiği acıların yanında bu ceza hiçbir şey” dedi.

Ayvalık Devlet Hastanesi

balıkesir

Güli Darı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER