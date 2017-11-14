Ebru Akel ve eşi Özer Sancak oğlu Eren’le birlikte güzel havanın tadını çıkardı

Cadde’nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde eşi ve oğluyla birlikte alışverişe çıkan Ebru Akel, alışveriş turu sonrası meydan katında bulunan bir kafede kahve içip güzel havanın tadını çıkardı.



Daha çok çocuk mağazalarını gezdiklerini belirten Akel, "Bugün Eren’in günü oldu, kendimizden çok onun için alışveriş yaptık" açıklamasında bulundu.

ebru akel

özer sancak