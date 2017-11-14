Ece Seçkin isyan etti: "1 buçuk yıldır sinemaya gidememişiz"

Uzun süredir beraber olduğu pilot sevgilisiyle sinemaya gidememekten şikayet eden şarkıcı bu isyanını esprili bir şekilde takipçileriyle paylaştı.



Instagramdan paylaştığı fotoğraf’ın altına "Tokyo’ya kadar gidip geliyorum” dedi. 1 buçuk yıldır sinemaya gidememişiz , isyan ettim...Söz verdi , dönüşte sinemaya gidicez.İşte beni mutlu etmek bu kadar kolay... dermişim." notunu düştü.



İşte Ece Seçkin’in o sosyal medya paylaşımı:



Ece Seçkin

Çağrı Terlemez