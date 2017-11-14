Eczane camına uçan tekme atarak içeriye giren hırsız kamerada!

İHA'nın haberine göre, Mersin'deki bir eczanede ilginç bir hırsızlık girişimi yaşandı. Gece nöbette olan eczaneye kimliği belirlenemeyen bir kişi, uçan tekme atarak girdi.

Kapı camını kırarak girdiği eczanede elini beline atarak silah varmış gibi yapan hırsız, kasadaki paraları istedi. Eczanede bulunanların tepkisi üzerine acemi hırsız, olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. İlginç gasp girişimi, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

"BİR ŞEYLER İÇMİŞ GİBİYDİ"

Eczacılarına yardım etmek için orada bulunan Halil Dinçer, olay anını anlattı. Dinçer, "O gün nöbetteydik. Gece saat 12.00 sıralarında vatandaşın biri koşarak dışarıdan geldi ve uçan tekme atarak içeri girdi. Camlar kırıldı. Bizde üstüne yürüyünce geri kaçtı. Elini beline attı silahım var dedi, çıkarın hasılatı dedi. Ancak silahı olmadığı belliydi, ayak yapıyordu. Gasp amaçlı geldiği belliydi. Ancak baktığınızda bir şeyler içtiği belliydi. Yoksa o şekilde gelemez. Bizde müşteri vardı onlarla ilgileniyorduk. Kapıyla, camla birlikte içeri girdi. Camlar filan üstümüze geldi. Peşinden koştuk ama yakalayamadık. Olaydan sonra polise durumu bildirdik. Şikayetçi olduk, ifade verdik. Ancak henüz bir şey çıkmadı" dedi.

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