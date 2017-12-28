Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında, Ekim ayından bu yana hizmet alımı, taşeron çalışanların maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana çalışanların maaşlarını kesintisiz ödediğini anlatan Gürkan, "Göreve başladığımda nisan ayında 5 maaş alınmamıştı, 5 maaşı ödedim. Ondan sonra da her ay 3-5 gün, 5-10 gün gecikerek hep ödedik ama ilk kez son 2 aydır maaşları ödemekte ciddi zorlanıyoruz. Bizdeki hizmet alımı arkadaşlarımızın yılbaşından sonra bitecek ama sistemi şudur; taşeronda çalışan arkadaşlarımız örneğin ekim ayının tamamını çalışır, biz ekim ayı maaşlarını bir sonraki ayın 7'sinden itibaren vermek zorundayız. Ekim maaşları kasımın 7'sinde ödenir." dedi.

AA'nın aktardığına göre, bir gazetecinin, "Her yılbaşı akşamı konser yapılıyordu, bu yıl yapılacak mı?" sorusunu Gürkan, "2018'de belediye olarak bir konser yapmıyoruz yılbaşı gecesi, çünkü çalışanlarımızın maaşlarını veremedik. Çalışanların maaşlarını verememişken konser yapmak doğru gelmedi bana. O yüzden bu yıl yapmıyoruz. Hiçbir eğlence yapmayacağız. Saraçlar Caddesi boş kalacak. Saraçları halkımıza emanet ediyoruz." sözleriyle cevapladı.

Gürkan, "Yerel sanatçılar da çıkmayacak mı?" sorusuna, "Yerel sanatçılar da parayla çıkıyorlar sonuçta, az veya çok. Çalışanlarımın maaşlarını ödeyemedim. Onların maaşlarını ödeyemeden yılbaşına onları sokuyorken konsere para veremem. Sizin aracılığınızla da bir duyuru yapayım. Saraçlar'a platform kurarım, belediyenin de ses tesisatını kurarım, serbest bir platform yapalım. Ücretsiz çıkmak isteyen grup, şarkıcı varsa tabii onu da güvenlik açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Hani öyle her isteyen de çıkıp, adam belki yasa dışı bir şey söyler orada... 'Ücretsiz çıkarım' diyen varsa ben ses tesisatını kurarım. Platformu da sahneyi de kurarım ama ücretli olarak yapamayacağız bu yıl." cevabını verdi.

Kentte sadece süsleme yaptıklarını anlatan Gürkan, bir gazetecinin "Haluk Levent de çıkmayacak mı?" sorusuna "Gelirse kapımız açık." dedi.

Yılbaşında konser vermenin bu durumdayken etik gelmediğini söyleyen Gürkan, "Çalışanın maaşını verememişsin bu yılbaşına adam maaşsız giriyor, sen gidip orada konser yapacaksın. Etik olarak doğru gelmedi bana. Ben de maaşımı almıyorum. Mali hizmetler müdürüne talimatım var, 'son çalışan maaşını alana kadar benim de maaşımı yatırmayın' diye talimatım var. Yeni taşeron yasasıyla bu arkadaşlarımız belediyenin sürekli elemanı olacağı için bunu tam oturtacağız. Bu 2 ocakta başlıyor, 90 günlük bir geçiş süreci var. Nisan ayından itibaren bu sistem tam oturacak." dedi.

"Son zamanlarda ulusal medyada hakkınızda olumsuz haberler çıktı. Bir gazete de haber yaptı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz" sorusunu Gürkan, "3 haftadır 2 müfettişimiz burada, yaklaşık 20'nin üzerinde de uzman çalışıyor. Baksınlar, onlar da görevini yapıyorlar. Denetlenmekten de rahatsız değiliz." diye konuştu.

Çöplük işletme ihalesiyle ilgili bir gazetede haber çıktığını belirten Gürkan, "Hodri meydan, gelip denetlesinler. Türkiye'de onun gibi bir ihale de bulabilirlerse ben buradayım, çöplüğün hem yapım hem de işletme ihalesi." ifadelerini kullandı.

Recep Gürkan

edirne

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER