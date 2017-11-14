Edirne'de emniyet müdürü ve polislere yumruklu saldırı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki polis memurları Hayrabolu Caddesinde alkollü bir işletmede asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında Tekin ve mekan sahipleri arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekin ve 3 polis memuru darp edildi. Takviye polislerin gelmesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay sonrası yaralanan Tekin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, polis memurları ise Uzunköprü Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Tekin ve polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili İ.A, Y.A, S.A ve Y.U. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ BİRCAN SALDIRIYI KINADI

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Uzunköprü ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve bazı polis memurlarının darp edilmesini kınadı.

Bircan yaptığı yazılı açıklamada, halkın güvenliğini ve emniyetini sağlayan emniyet müdürü ve polislere yapılan saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bircan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mafya bozuntuları kendilerinde bu gücü nereden buluyorlar? Ülkemiz nasıl bu hale geldi? Bu saldırıyı yapanlar bir an önce hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Huzurun şehri Edirnemizde böyle olayların olmasını anlamak mümkün değil. Mafya bozuntularına Uzunköprümüz de, ilimiz de asla izin vermeyecektir. Halkımızın huzur ve emniyeti için çalışan müdürümüz ve polislerimize yapılan bu saldırı asla amacına ulaşamayacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet güçlerimize saldırmaya cür'et eden bu alçakların hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

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Uzunköprü

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan

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