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10 bin metrekarelik alanda, 10 bin ton nehir kumunun özenle elenmesinin ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen 20 heykeltıraşın ellerinde şekillenen heykeller büyük beğeni topluyor. Bu yıl, "Legend-Efsaneler" temasıyla 50’si alt olmak üzere 200 heykelin yapımında sona gelindi. 12 ay boyunca sergi alanını 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.