Ege'de Yunan savaş jeti düştü!

Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis, uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğü bilgisini paylaştı

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