Habertürk Gazetesi olarak eğitim haberleri hep önceliğimiz oldu. Gazetemizin 1 Mart 2009 tarihli ilk sayısı, bundan sonra da yayınlarımızda eğitime ne kadar önem vereceğimizi kanıtlıyordu. Çünkü 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan gazetemizin ilk manşeti, o dönem sonuçları liselere geçişte kullanılan Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) 2 milyon öğrencinin puanlarında yapılan hatayı gündeme getiriyordu. Haberimiz üzerine 6 ve 7’nci sınıfta okuyan öğrencilerin liselere yerleştirme puanları tekrar hesaplandı.

EĞİTİM HEP ÖNCELİKLİ

Eğitim haberini manşetine taşıyarak yayın yaşamına başlayan gazetemizde 10 yıl boyunca da bu çizgimiz değişmedi. Eğitim haberleri en sık manşetler arasında yer aldı. Eğitim Editörümüz Pervin Kaplan öncülüğünde yaptığımız eğitim haberleri gündemi belirledi. Haberlerimiz eğitim sisteminde yaşanan sorunları gündeme getirirken, en son yine manşete taşıdığımız üniversite sınavlarında uygulanan 0.5 ham puan haberi gibi sistemde yasal değişikliklerin yapılmasını da sağladı.

DİZİLER VE EKLER

Bu süre içinde lise ve üniversite sınavlarına, tercihlere ilişkin hazırladığımız yazı dizileri ve eklerle de sizlere yol göstermeye çalıştık. İşte 10 yıllık tarihimizde gündem belirleyen eğitim manşetlerimizden bazıları:

GAZETENİN İLK MANŞETİ PUAN HATASI OLDU

1 Mart 2009 tarihli ilk sayımızın da manşeti olan “İki milyon öğrencide hesap hatası” haberinden sonra, 2 milyon öğrencinin puanı tekrar hesaplandı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, hatayı fark ettiklerini ve düzeltileceğini açıkladı.

ELİF NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

Sözleşmeli öğretmenlerin yaşadıkları dramlardan biri de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gündeme getirdiğimiz Elif Öğretmen oldu. Elif Aybaş’ta beyin tümörü çıktı, 30 gün rapor alınca işten atıldı. İşte bu haber sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasında en önemli örneklerden biri oldu. Ama 5 yıl sonra sözleşmeli öğretmenlik tekrar eğitim sistemine girdi.

ÖĞRENCİLERİNDEN DEPREM BİLE AYIRAMADI

Van’da 2011 yılında yaşanan deprem faciasında 65 öğretmen can verdi. Enkazdan sağ çıkan öğretmenlerin “Çocukları bırakmayacağız, geri döneceğiz” sözleri hepimize umut verdi. Ayrıca yaşamını yitiren öğretmenlerin “aday” olduklarını ve memuriyete geçişleri onaylanmadığı için arkalarında kalan ailelerine maaş bağlanmayacağı gerçeğini de ilk olarak Habertürk gündeme getirdi. Yasayla düzenleme yapıldı.

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ

KAMUOYUNDA tartışmalara yol açan bir konu da 13 üniversitenin bölünmesi oldu. Şanghay Üniversitesi’nin “dünyanın en iyi 500 üniversitesi” arasına İstanbul Üniversitesi’nin girmesinin nedenlerinden biri de Nobel Ödüllü mezunu Orhan Pamuk’tu. Üniversite Pamuk’tan her yıl ortalama 16.5 puan kazanıyordu. Bölünecek üniversiteye bırakılan İletişim Fakültesi birden İÜ’de kalınca bunun nedeninin “Pamuk” olduğunu ve bölünmenin nasıl ince hesaplarla yapıldığını gündeme getirdik.

SAHTE DİPLOMAYLA ÖĞRETMENLİK

Yine gündeme getirdiğimiz haberlerden biri de sahte diplomalarla yıllarca öğretmenlik yapanlar olduğunu gösteren haberimiz oldu. YÖK ve ME B, bu haberler üzerine diploma kontrollerine başladı. Hatta manşete taşıdığımız sahte öğretmenlerden biri de “yılın öğretmeni” ödülü sahibiydi. Ama 19 yıl sahte diploma ile öğretmenlik yapmıştı.

LGS SORULARI NE KADAR ZORDU?

Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi bu yıl ilk kez yapılan Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. Soruların zorluğu üzerine öğrenciler ağlayarak sınavdan çıktı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi sitesinde öğretmenlerin sınav sorularını çözümünü izledik. Branş öğretmenlerinin bile verilen zaman diliminde soruları çözemediklerini görünce manşetimiz “Öğretmen çözemedi” oldu.

YKS’DE KURAL DEĞİŞTİ

Gündeme getirdiğimiz ve manşete taşıdığımız üniversite sınavlarında uygulanacak 0.5 ham puan kuralı değişmezse Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 400 bin öğrencinin barajı aşıp tercih yapamayacağını, barajı aşamayanların sayısında ve nasıl “kara bir tablo” çıkaracağını yazdık. YÖK, bu uyarıyı dikkate alarak, 2 testten de yarımşar net çıkarma kuralını “veya” diye yani tek test olarak değiştirdi.

LİSEYE GEÇİŞTE YENİ SİSTEMİ İLK YAZAN OLDUK

Okulların açılmasına sayılı günler kala liseye geçiş sınavı TE OG kaldırıldı, yerine gelecek sistem aylarca belirsiz olurken, Habertürk bu sistemi “TE OG yerine adrese dayalı yerleştirme” manşetiyle ilk duyuran gazete oldu. Sistemin ayrıntılarının ME B Strateji Raporu’nda yer aldığını ve nasıl bir geçiş sisteminin düşünüldüğünü yazdı. Ardından da adrese dayalı sistemin ayrıntıları açıklandı.

EĞİTİM GÖÇÜ OLACAK MI?

Yeni liseye geçiş sisteminde öğrencilerin adreslerine göre okullara yerleştirileceklerinin ortaya çıkması üzerine velilerde taşınma paniği başladı. Çocukları 8’inci sınıfta okuyan veliler taşınma kararı alıp almayacaklarını sorunca onların bu sorusu da “Taşınalım mı?” başlığıyla manşete girdi.

ÜNİVERSİTE PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

YGS-LYS kalktı, yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geldi. İlk açıklamada iki oturumlu sınavın aynı gün yapılacağı, sabah oturumundan 180 alanların, birkaç saat sonra yapılacak ikinci oturuma gireceği belirtildi. “Öğrencilerin 180 puan alacaklarını tahmin edip mi sınava gireceklerini” soran yazılarımızdan sonra üniversite puan hesaplamasında 180 puanın hesabı için yeni formül bulundu.

HORMONLU NOTU HEP TARTIŞTIK

En çok tartışılan konulardan biri, okulların öğrencilerine lise giriş ve üniversite giriş sınavlarında puanlarını yükseltmek için “bol keseden” verdikleri yüksek notlar yani hormonlu notlar, yine sık gündeme getirdiğimiz ve manşete de taşıdığımız haberlerimiz arasında yer aldı.

EĞİTİM SİSTEMİNİN TABLOSU

Eğitim sisteminin tablosunu ulusal ve uluslararası sınavlarda alınan sonuçlarla gündeme getirmeye devam ettik. İşte bu haber de sadece öğrencilerin değil, onları yetiştirecek öğretmen adaylarının da eğitiminde sorunlar olduğunu gösteren haberlerden biri oldu.

DERSHANELERİN KAPANMASI

2015 yılının en çok tartışılan yasal düzenlemelerinden biri de dershanelerin kapatılması oldu. Bu konuyla ilgili yaptığımız haberler, çok konuşuldu.

PUAN HESAPLAMA HATASI

Hem lise hem üniversite adaylarının puanlarının hesaplanmasında hatalar hiç bitmedi. Biz de bunları hep manşete taşıyarak, yaşananları gündeme getirmeye ve hataların giderilmesini sağlamaya devam ettik.

4+4+4 SİSTEMİYLE GELEN SORUNLAR

2012’de tartışmaları da beraberinde getiren 4+4+4 eğitim sistemi tüm diğer değişiklikleri gibi gündemimizde olan konular oldu. 66 aylık çocukları zorunlu 1’e başlatan bu sistemin sonuçlarından biri de fiziki olanakların yetersizliğini göstermesiydi. Okul bahçelerine kurulan prefabrik yapılarla sorunların çözülmeye çalışıldığını yine Habertürk duyurdu.

ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERE BURS İLGİ ÇEKTİ

Üniversitede dereceye giren öğrencilere verilen burslar hep tartışıldı. Hatta aylık verilen bu burslar, birçok üniversitede rektör maaşını buluyordu.

ÖĞRENCİSİZ BÖLÜMLER DE VARDI

Üniversitelerle ilgili akademisyen sıkıntısı haberlerini hep gündeme getirdik. Ama bu haber tüm akademik kadrosu tam olan üniversitelerde yaşanan öğrenci sıkıntısıydı. “Boş kalan bölümler” haberimiz de gündem oluşturdu.