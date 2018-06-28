Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanları ile tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasından sonra, eğitimciler bu sistemin aileleri özel okullara yönlendirdiği eleştirisini yaptı. Soruların da yalnızca özel okullardaki çocukların çözebileceği nitelikte olduğunu ifade eden uzmanlar, “Bu sistem aileleri ceketlerini satıp çocuklarını özel okula yollamaya zorluyor” dedi. Uzmanların sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

‘CEKETİNİ SATIP ÇOCUĞUNU ÖZEL OKULA GÖNDERECEK’

Eski Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Cansel Güven: “Yeni sistem uygulaması çok güç. Anne, baba ve çocukların bu sınavın değerlendirmesini yapacak kültür, eğitim ve sosyal altyapısı yetersiz. Özel okullara kayıtların başlamasıyla kıyamet koptu. ‘Kendi sınavımızı mı yapsak?’ diye düşünmeye başladılar. Telefonlarımız susmuyor. Kılavuz bilinmeden sınava girildi. Zengin ailelerin çocukları güvence altında ama bir kör savaşı başladı. Sorular MEB’in örnek sorularına benzemiyor. PISA’ya ve ALES’e benzer sorular var. Soruları öğretmenlere çözdürdüğümüzde zamanı bile yetiştiremediklerini gördük. Yeni sisteme, daha hızlı olan özel okullar son birkaç ay da olsa uygun hazırlandı. Veliler bunun farkında olduğu için özel okullara yöneliyor. Veliler kahroldu, rehber öğretmenlerin yerinde olmayı istemezdim. Veliler ceketini satıp çocuklarını özel okula gönderecekler. Başarılı özel okullar zerre indirim yapmayacak. Apartman dairelerine daha fazla okul açılacak, şimdi bile 400 TL’ye çalıştırılan öğretmenler var.”

‘ÖZEL OKUL VE KÖY ÇOCUĞU EŞİT YARIŞMADI’

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni M.G.: “Sınavın açıklanmasının ardından yarım saat içinde yüzlerce veli telefonla aradı ya da direkt yanımıza geldi. Veliler çok kaygılı ve neyin içinde olduklarını bilmiyorlar. Bizlerin elinde kıyaslayabilecek veri yok. Özel okullara talep arttı. Geçen yıl birçok tam puan alan varken bu yıl birincimiz 465 puan aldı. Sistem güzel ama altyapısı yetersiz. Veliler istemedikleri okullara çocuklarını göndermek istemeyecek, bu da onları özel okula yöneltecek. Bu yıl sorular içinde ‘kodlama’ soruları da vardı. Özel okul öğrencisiyle köy çocuğu bu eşit olmayan sorularda eşitsizlik içinde yarıştı.”

‘TEOG’A YAPIŞAN OKULLAR BAŞARILI OLAMAZ’

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal: “Bu sınav diğerlerinden farklı. Sınavın mantığını daha önceden açıkladılar. Özeleştiri yapmak gerekirse, bu tarifi bilmelerine rağmen hazırlık yapmayan özel okullar vardı. PISA örneği bir sınavdı. PISA’da başarılı olunamasa da özel okullarımızın PISA ortalaması yüksek. TEOG’a yapışan okullar başarılı olamaz. Özel okulların eğitim ve öğretim metodu bu sınava daha ilgili ve uyumlu olduğu için başarılı olacaktır. Devlet okullarının da bu mantığı kavraması gerek. Kitap okumaya daha çok önem verilmeli. Çok ciddi bir adaptasyon sorunu yaşanacağını düşünmüyorum. Bu bir eleme sınavı. Rehber öğretmenlere danışmaların artması normal.”