Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, fit bir vücuda sahip olmak için egzersiz yapmaya başlayanların sayısı da zirveye çıktı. Hızla geçen günlük hayat içinde egzersize kısıtlı vakit ayırılabilenler için önemli konulardan biri de, en verimli sonucu alabilmek. Fit bir vücuda kavuşmanın kilit noktasının egzersizle eş zamanlı olarak düzenli bir yaşam sürdürmek olduğunun altını çiziyor. Bunun için de doğru beslenme, uyku ve su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.

SABAHLARI EVDE YAPILABİLECEK 10 EGZERSİZ

EN VERİMLİ SONUÇ İÇİN İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER...

Yaz günlerinin gelmesi ve tatil planlarının yapılmaya başlanmasıyla birlikte, spor salonlarından açık alanlara ve koşu parkurlarına kadar egzersiz alanlarının tümü dolup taşıyor. Aslında sağlıklı bir vücut ve iyi bir görünüm için prensip olarak egzersiz alışkanlığının tüm yıla yayılması gerekiyor ancak yoğun günlük temponun içinde buna vakit ayırmak her zaman mümkün olmayabiliyor.

Egzersizlerden hızlı şekilde sonuç alabilmek ise yine düzenli bir hayat rutini ile mümkün. En verimli sonuç için bazı temel kurallara dikkat etmek gerekiyor. Bunların başında da, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli su tüketimi geliyor. Bu maddelerden biri eksik kaldığında özellikle kas geliştirici antrenman yapanlar sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor.

Vücuttaki kas kitlesinin artmaya başlamasıyla birlikte su ihtiyacı da artıyor. Yakılan her bir kaloriye karşılık bir mililitre su tüketilmesi gerekiyor. Kas geliştirmek ve egzersizde maksimum performansa ulaşmak için gerekli ipuçları ise şöyle:

HASTALIKLARA MEYDAN OKUYAN 5 SPOR!

* Egzersize başlamadan 1 - 1,5 saat önce karbonhidrat ağırlıklı bir öğün tüketin, egzersize asla açken başlamayın.

Sabah egzersizi düşünüyorsanız, kahvaltıda ekmek bulundurun.

* Kahvaltıdan önce veya akşam iş çıkışında spor yapacaksanız, karbonhidrat açısından zengin olan meyve, kuru meyve, süt ve yulaf sizin için ideal seçimlerdir.

* Egzersizden önce ve tüm gün boyunca vücudunuz için yeterli miktarda su için.

* Su içmeye egzersiz esnasında da devam edin. Her yarım saatte, bir bardak su içmek hem performansınızı artırır hem de vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

* Egzersizin ardından ilk bir saat içinde protein ağırlıklı bir besin tüketmeniz gerekir. Yağsız et, tavuk, balık gibi protein kaynakları bunun için idealdir.

* Egzersizin ardından yenilen öğünde makarna, ekmek, çorba gibi bir karbonhidrata ve salata veya meyve gibi antioksidan zengini besinlere de yer verilmelidir.

* Egzersizden sonraki ilk bir saat içinde idrar çıkışı varsa egzersiz sırasında yeterli miktarda su tüketilmiş demektir. Aksi durumda ise böbreklere aşırı yük binmesi, vücut sıcaklığının yükselmesi gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

* Egzersizden sonra su tüketimine devam edilmelidir. Böylece hem iştahı kontrol altına almak kolaylaşır hem de egzersiz sırasında su kaybı olduysa, bu yerine konulmuş olur.