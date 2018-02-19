10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonrası sürücü adayları MEB'in resmi sitesine akın etti. İlk önce sınav soru ve cevaplarını araştıran adaylar daha sonra sınav sonuçları için araştırma yapmaya başladılar. MEB, ehliyet sınav soru ve cevaplarını açıkladı. Sınav sonuçları ise...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ehliyet sınav soru ve cevapları belli oldu. 10 şubat ehliyet sınav sonuçları 22 şubat 2018 perşembe günü açıklanacaktır.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Ehliyet sınavı sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapılması gerekmektedir. 10 şubat ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için aşağıda yer alan "sonuç linki" ile MEB sayfasına yönlendirileceksiniz. Daha sonra MEB Motorlu Taşıtlar Sınav sayfasında girdiğiniz sınavın sonuç bilgisi linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz sorgulama alanında, TC Kimlik No ve güvenlik numarasını girerek ehliyet sınav sonucunuzu görüntülemeniz mümkün olacaktır.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (K KİTAPÇIĞI)
10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (L KİTAPÇIĞI)
10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (M KİTAPÇIĞI)
10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (N KİTAPÇIĞI)
EHLİYET SINAVINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?
Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar internette yayınlandıktan sonra 10 gün içinde 20 TL karşılığında dilekçeyle yapılabilir.
10 ŞUBAT 2018 EHLİYET SINAVININ DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ
3-4 Mart 2018 ve 10-11 Mart 2018 "tahmini" direksiyon sınav tarihleridir. Kursların bulunduğu ilçelerdeki yoğunluğa göre ana ve ara sınav tarihleri değişebilir. Ehliyet sınavları aday sayısı bakımından katılımın yoğunluğuna göre direksiyon sınav tarihleri çok değişkenlik gösterecektir. Kursunuzla irtibat halinde bulununuz
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