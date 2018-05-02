Sürücü adayları için müjde! Ehliyet sınav sonuçları için artık sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21 Nisan'da ehliyet sınavı uygulandı. Binlerce sürücü adayı ehliyet alabilmek için sınavda ter döktü. Ehliyet sınav sonuçlarının ardından başarılı olan adaylar direksiyon sınavına katılacak. İşte 2018 ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılının ikinci ehliyet sınavı 21 Nisan'da uygulandı. Ehliyet alabilmek için sınava katılan adaylar sonuçlarını merakla bekliyor. MEB'in yayınladığı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) kılavuzunda, yer alan bilgiye göre 21 Nisan'da yapılan MTSKS 2 ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 Perşembe günü açıklanacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Ana sınav tarihleri

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav tarihleri

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (K KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (L KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (M KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (N KİTAPÇIĞI)

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