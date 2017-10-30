Ehliyet almak için sınava girecek olan sürücü adayları heyecanla sınav gününü araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2017'nin son ehliyet sınavı için bekleyiş sürüyor. Peki ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı saat kaçta?

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Binlerce sürücü adayı, bir an önce ehliyetlerini alarak sorunsuz bir şekilde araçlarını kullanmak istiyor. Yılda toplam 5 kere uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

2017 yılında 4 ehliyet sınavı yapıldı. Son ehliyet sınavı, 7 Ekim 2017 tarihinde yapılmıştı. 2017 yılının son ehliyet sınavı ise 23 Aralık 2017 Cumartesi saat 14:00'da yapılacak.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Sürücü adayları ehliyet almak için iki sınava tabi tutulurlar. İlk sınav yani yazılı sınavda adaya toplam 50 soru sorulur. Bunlardan 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı sorularıdır. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Yazılı sınavda baraj puan 70'dir.

EHLİYET SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSKS) yazılı sınavı 70 TL iken, baraj puanı geçen adayların gireceği direksiyon sınavı ücreti ise 80 TL'dir.

2017 EHLİYET SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Ehliyet sınav yerlerinin öğrenilmesi için sürücü adayları MEB’in sorgulama ekranını kullanabildikleri gibi sürücü adaylarının sınav yerleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce sürücü kurslarına da bildirilmektedir. Sınava girecek olan sürücü adayları sürücü kurslarına giderek sınav giriş yerlerini öğrenebilmektedir.

EHLİYET SINAV TARİHLERİ (MTSKS)

● 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

● 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

● 2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

● 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ehliyet sınavı

Ehliyet sınavı 2017