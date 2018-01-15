Ehliyet sınavı için sürücü adaylarının bekleyişi sürüyor. Ehliyet almak için ilk aşama olan yazılı ehliyet sınavı öncesinde vatandaşlar merakla sınavın yapılacağı tarihi araştırıyor. İnternet üzerinde "ehliyet sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, araştırmasını sürdürüyor. Peki ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 ehliyet sınav tarihleri...

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN? (2018)

Ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği ehliyet sınavı öncesinde sınavın yapılacağı tarih de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu Motorlu Taşıtlar Sınav Takvimi'nde 2018 yılında uygulanacak olan ehliyet sınavlarının tarihlerini belirtti.

2018 yılında yapılacak MTSKS sınav tarihleri

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

● M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

● “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

● “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

● “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

● “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

● Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

● “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

● Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

● Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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