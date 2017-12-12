Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar, merakla ehliyet yenileme işlemini nasıl yapacağını araştırıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala yeniden gündeme gelen ehliyet yenileme için vatandaşlar harekete geçiyor. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır? EGM ehliyet yenileme işlemi hakkında detaylar.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için yeni yıla kısa bir süre kala harekete geçen vatandaşlar, ehliyet yenilemenin nasıl yapılacağını, ehliyet yenileme için gerekli belgeleri ve ehliyet yenileme ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Yapılan yenilemelerle birlikte eski tip ehliyetler, çipli ehliyetlerle değiştirilmektedir.

Ehliyet yenileme için ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden randevu alınması gerekmektedir. Yenileme işlemini yapacak olan sürücüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı www.surucurandevu.egm.gov.tr adresi üzerinden ehliyet yenileme için randevu almalı ve kendilerine verilen tarihte, seçilen il/ilçe trafik tescil birimine gitmelidir.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme işlemi için ödenmesi gereken harç 15 TL'dir. Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olan bankalara yatırılacak olan 15 TL ücretin 13 TL'si kart bedeli, 2 TL'si ise hizmet bedeli olrak alınmaktadır.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Eski sürücü belgesi,

Sürücü sağlık raporu,

Nüfus cüzdanı, pasaport veya kimlik yerine geçen belge,

15 TL ücretin yatırıldığına dair onaylı makbuz,

2 adet 5x6 ebatında biyometrik vesikalık fotoğraf,

Kan grubunu gösteren onaylı belge veya kart.

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