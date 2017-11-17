Ekonomi Bakanlığı'ndan ithalata önlem

Ekonomi Bakanlığının 2018 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu rapora göre, Bakanlık tarafından ithalata karşı çeşitli önlemler devreye alındı. Bakanlık, dampinge ve sübvansiyona karşı vergiler, gözetim ve kayda alma uygulamaları ile ilave gümrük vergilerini etkin şekilde uygulamaya koydu.
İthalatı kalem kalem inceleyen Bakanlık, ürün bazında gerekli tedbirleri hayata geçirirken, 2016'da 198,6 milyar dolarlık ithalatın 28,8 milyar dolarlık kısmına müdahale edildi. 2017 ocak-eylül döneminde de 169 milyar dolarlık ithalatın 20,8 milyar dolarlık kısmı için önlem alındı.
Bu kapsamda, aralarında elektrikli ev aletleri, traktör, jeneratör, dizel motorlar, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, mobilya ve kozmetik ürünlerinin de yer aldığı 21 ürün grubunun ithalatında başvurulan ek vergi uygulaması devam ediyor. İlave gümrük vergisine tabi ürünlerin, 2016 yılı ithalat değeri 6,4 milyar dolar iken, bu rakam 2017 ocak-eylül döneminde 3,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bu tedbirler sonucunda, ayakkabı ithalatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 794 milyon dolardan 734 milyon dolara geriledi. Ayakkabı ithalatı 2014'te ise 954 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Sektördeki kapasite kullanım oranı yüzde 75'e ulaşırken, Çorum, Şanlıurfa, Kilis, Çorlu'da 1'er, İstanbul'da 3'er olmak üzere toplam 7 yeni tesis yatırımı gerçekleşti.
Mobilya ithalatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 67,5 oranında azalarak, 373 milyon dolardan 121 milyon dolara geriledi. Aydınlatma ürünleri ithalatı da 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında azalarak, 380 milyon dolardan 228 milyon dolara düştü.
Bakanlık, ithalatta ticaret politikası önlemleri kapsamında ise 72 ürün grubunda 135 damping ve sübvansiyon önlemini yürürlüğe soktu. 2016'da dampinge karşı önleme tabi ülkelerden yapılan ithalat 1,8 milyar dolar iken bu yılın 9 aylık döneminde 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
YENİ YATIRIMLARLA İSTİHDAM ARTTI
Alınan önlemlerle, güneş panelleri, polyester elyaf, kontrplak sektörlerinde yeni yatırımlar yapılırken, araç lastikleri, battaniye, klima, iplik, menteşe ürün gruplarında da istihdam artışı yaşandı.
Öte yandan, Bakanlık, 29 adet dampinge karşı önlem soruşturmasını halen yürütürken, devam eden soruşturmaların önleme tabi ülkelerden ithalatı 2016'da 800 milyon dolar, bu yılın 9 aylık döneminde ise 785 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
İthalatta gözetim uygulaması kapsamında ise 142 gözetim tebliği yayımlandı. Gözetim altına altına alınan ithalatın hacmi, 2016'da 20,6 milyar dolar iken bu yılın 9 aylık döneminde 15,3 milyar dolar oldu.
Bu çerçevede, tekstil, konfeksiyon, saraciye ve ayakkabı ithalatı kayda alınarak, gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bakanlık, Kasım 2017 itibarıyla 25 bin 782 ve 49 bin 225 ihracatçı firmaya ait bilgileri kayıt altında aldı.
Bakanlık, askıya alma ve tarife kontenjanı uygulamalarıyla da Türkiye'de üretilmeyen ham madde arzında sorun yaşanmaması için belirli ürünlerde gümrük vergilerini askıya alıyor. Bu tedbirle de 2017 içinde 2 milyar dolarlık imkan sanayicinin kullanımına açıldı.
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