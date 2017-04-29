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Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi süresi uzatıldı

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleriyle mobilyalara yönelik vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:44:14 Güncelleme: 10:58:06 AA

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleriyle mobilyalara yönelik vergi indirimlerinin süresi, Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalarla plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Eylül'e kadar yüzde 8 olacak.

Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, bulaşık makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 30 Eylül'e kadar sıfıra çekildi.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfırlanmış, mobilyadaki KDV ise yüzde 8'e düşürülmüştü.

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