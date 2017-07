Kırmızı et fiyatlarında spekülasyon iddiaları tartışılırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’ten önemli bir çıkış geldi. “Ette fiyat yükselten 5-6 firma var. Onları yakından takip ediyoruz. Gereken neyse yapacağız” diyen. Çelik, firmaları açıklamadı.

Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlardan Soğuk Hava Deposu İşletmeciliği’nin (BELSO) Oran’daki “Süt Satış Noktası”nın tanıtımına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Kurban Bayramı için hayvan varlığında herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

ÜRETİCİ İLE SORUN YOK

Çelik şöyle konuştu: “Kurban Bayramı için 1 milyon 200 bin büyükbaş ve 4 milyon küçükbaş hayvanımız var. Bu konu ile ilgili bir sıkıntı yok ama maalesef ramazan ayına girerken spekülatif oyuncular hemen devreye giriyorlar. Et fiyatlarıyla oynamaya kalktılar. Şimdi kilogramı 25-26 liraya karkas et satışı oluyor da neden 28-29 liraya kadar fiyatları çıkardınız? Bunlar tespit ediliyor.

Biz Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak regülasyona başlayalı daha 1 yıl oldu. Biz üreticinin kârını kesinlikle güvence altına alıyoruz. Üretici ile ilgili bir sorun yok. Haksız kazanç sağlayanlar ve 80 milyonun çok daha pahalı tüketimine vesile olanlar var. Bunlar 5-6 firmadan ibaret. Bunlara müsaade etmeyeceğiz.”

Kurban pazarlarına dişi hayvanların sokulmayacağını yineleyen Çelik, “Artık üreme durumu olmayan veya laktasyon dönemini tamamlayan hayvanlarla ilgili kesim raporla olacak ama genel itibarıyla kurban alanlarına dişi hayvan sokulmayacak” dedi.

FİYATLAR YÜZDE 7-8 DÜŞMELİ

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kırmızı et fiyatlarının yüzde 7-8 ucuzlaması gerektiğini söyledi. Kırmızı karkas et ve canlı hayvan ithalatına yönelik gümrük vergisi düzenlemelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tunç, kararname henüz yürürlüğe girmemesine rağmen toptan et fiyatlarının bir hafta içerisinde geçen yıla göre yaklaşık 2 lira düştüğüne dikkat çekti.

“Bu düşüş marketlere ve raflara yansımadı. Bugün 50 liraya ürün satan bir market ya da kasabın et fiyatını yüzde 7-8 düşürmesi gerek” diyen Tunç, karkas etin maliyetinin 24 lira olduğunu vurguladı.

