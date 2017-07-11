Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), mayıs ayına ilişkin perakende satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.3 yükseldi.



Bu dönemde otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.2 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar 0.4 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0.8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0.7, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1.4, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5.7 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0.2 artış gösterdi.Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı. Bu dönemde otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 3.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.6 yükselirken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 3.6 azalış kaydetti.

Perakende satış hacmi

perakende satış hacmi nedi

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Gıda dışı sektörlerin mayısta geçen yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2.3, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 12.3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 4.7 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 6.7 azaldı.