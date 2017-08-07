Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) tarafından "Ticaretin Altın Anahtarı" sloganıyla 6’ıncısı düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival bugün başladı.

Açılış töreni Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile çok sayıda yerli ve yabancı misafirin katılımıyla gerçekleştirildi.

LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, Laleli'nin ihracatında kötü günlerin geçtiğimiz yıl ile birlikte geride kaldığını belirterek, 2017'ye iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25-30 artış kaydedildiğini bildiren Eyyüpkoca, festivalde davet edilen alıcıların piyasaya doping etkisi yapacağı yorumunda bulundu.

Eyyüpkoca, bu yıl 8 ülkeden her birinin 10’un üzerinde mağazası bulunan 250 alıcıyı İstanbul’a getirdiklerini vurgulayarak, toplamda en az 2 bin 500 mağazaya satış gerçekleştireceklerini bildirdi.

Eyyüpkoca, yeniden 6 milyar dolar ihracat hedefiyle yola çıktıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Geçen sene 15 Temmuz dolayısıyla çok zor bir süreçten geçtik. 15 Temmuz'dan 20 gün sonra 5'inci Laleli Fashion Shopping Festivali yaparken inanılmaz zorlandık. Zor günlerdi, derdimizi anlatabilmek, yabancı alıcıları ikna edebilmek, buraya getirebilmek çok zordu. Hiç fire vermeden 8 ülkeden o kadar alıcıyı ikna edip buraya getirmiştik ve beklediğimizin çok üstünde ticari faaliyetler oldu"

İHKİB BAŞKANI TANRIVERDİ: LALELİ ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

İHKİB Başkanı Tanrıverdi de Türk hazır giyim ihracatında Laleli’nin özel bir yeri olduğuna dikkat çekti. Tanrıverdi, Laleli’nin yılın ilk yarısında yakaladığı yüzde 30’luk ihracat artışının moda endüstrisine moral olduğunu söyledi.

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: ALICILARI GERÇEKTEN MİSAFİR GİBİ AĞIRLAYALIM

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise 30-40 yıl önce ucuz ürün ile ön planda olan Türk mallarının artık kalitesiyle de öne geçtiğini ifade etti. Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

"Maliyet itibari ile de rekabet etme noktasında Türk malları çok iyi ve avantajlı konumda. Bizim için önemli olan kalite ve satıştaki istikrar. LASİAD ve Laleli esnafından, İstanbul ekonomisini yönlendiren arkadaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, gelen misafirlerimizi gerçekten misafir gibi ağırlayacağız ve onlara hem kalite hem fiyat olarak en uygun hizmeti vereceğiz, bizim ekonomik ve ticari geleneğimize yakışan budur"

Laleli Fashion Shopping Festival

Laleli Fashion Shopping Festival 2017

Laleli Fashion Shopping Festival LASİAD

Laleli Fashion Shopping Festival nerede