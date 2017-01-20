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Altın fiyatları ne kadar oldu? (20.01.17)

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel çıktığı 148 liranın üzerindeki seyrini bugün de devam ettiriyor. Çeyrek altın 243 liradan satılıyor.

20 Ocak 2017 Cuma, 10:38:38 Güncelleme: 10:48:11

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının etkisiyle küresel piyasalarda artan dolar talebi, yurtiçinde dolar kuru üzerinden altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

Gram altın, dün özellikle öğleden sonra hızlanan yükselişi ile yüzde 0,9 prim yaptı ve günü 148,3 liradan tamamladı. Bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 148,7 lirayı gören altının gram fiyatı, 148 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Yellen'ın açıklamaları ile dün gün içinde 1.196 dolara kadar gerilese de bu seviyeden gelen alımlarla analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.205 doların hemen üzerinde dengelendi.

NTV

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