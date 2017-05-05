Altın fiyatı ne kadar? (05.05.2017)

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 141,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, 140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 140,3 liradan tamamladı.

Döviz kurlarının yükselmesine paralel bugüne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,90 değer kazanarak 141,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise bugün gelen tepki alımlarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 yükselerek 1.232,90 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel risk iştahının artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizler için haziran ayı toplantısını işaret etmesinin bu hafta altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdığını kaydetti.

Memiş, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ve hafta sonu yapılacak Fransa'da cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, altının gram fiyatında 140 seviyesinin destek, 143 liranın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.