Altın fiyatları ne kadar oldu? (18.05.2017)

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 144,8 liraya seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 değer kazancıyla 144,7 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 146,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 980 liradan alıcı buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili tedirginlikler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, altının ons fiyatı 1.263,21 ile 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında kâr satışları görülebileceğini belirterek, "Altının ons fiyatı yükselişlerini sürdürebilmesi için 1.260 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi.

Bu hafta için altının gram fiyatında 143 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ettiklerini aktaran Memiş, geri çekilmelerde ise 140 lira seviyesinin güçlü bir destek konumunda olduğunu belirtti.

İŞTE ALTIN FİYATLARI





