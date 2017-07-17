Geçen hafta, dolar/TLdeki değer kayıplarına paralel yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesi olan 139.4 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 artışla 139.8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.13 artışla 140.02 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşıda çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 938 liradan satılıyor.

Geçen hafta cuma günü ABDde açıklanan verilerin piyasa beklentisinin altında kalmasının etkisiyle altının ons fiyatı yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1.232,86 doları gördü. Haftayı 1.228,70 dolardan kapatmasının ardından bugüne yüzde 0.10 artışla başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.230,69 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yeni haftanın, piyasa beklentilerinin üzerindeki Çin büyüme rakamları ve iyi gelen verilerle başladığını bildirdi.

Bu hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB ) açıklamalarının iyimserliği destekleyebileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 139 liranın destek, 142 liranın direnç seviyesinde bulunduğunu, altının ons fiyatında da 1.230 doların üzerinde kapanış gerçekleşmediği takdirde 1.205 doların görülebileceğini kaydetti.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

altın alış

altın satış

gram altın ne kadar

çeyrek altın ne kadar

17 temmuz altın fiyatları