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Altının kilogramı 144 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya yükseldi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:59:30 Güncelleme: 17:00:39 AA

Altın piyasasında, 13 işlemde 57 milyon 478 bin 925.84 liralık ve 68 işlemde 53 milyon 807 bin 228,22 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 944 bin 193.43 liralık ve 1 işlemde 1 milyon 77 bin 693.02 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın İstanbul Altın Rafinerisi Troy Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

 

IST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0.01 değer kaybetti.

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