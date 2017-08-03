1 ayda 8 aylık altın ithal ettik

Türkiye temmuzda altının ons fiyatı bin 209 dolara düşünce altına boğuldu. Temmuzda 2.8 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı. Geçen yıl temmuzda darbe girişimi olduğu için düşen ekonomik aktivite ve yine Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla daha az çalışılmıştı. Bu yıl ise artan işgünü nedeniyle de gerileyen ithalat bu kez normal seyrine dönünce dış ticaret açığı yüzde 80 arttı. Gümrük Bakanlığı’nın öncü verilerine göre temmuzda dış ticaret açığı 8.8 milyar dolar oldu.

Gazete Habertürk'ten Rahim AK'ın haberine göre ihracat yüzde 28.7 artışla 12.6 milyar dolar, ithalat yüzde 45.8 artışla 21.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın ithalatının 7 Temmuz’a kadar altının uluslararası piyasalarda ons fiyatının bin 209 dolara kadar düşmesi nedeniyle Türk halkının altın talebini artırması gösteriliyor. Aynı dönemde doların 3.62 liraya kadar çıkmış olması ve sonrasında dolar/TL ’deki düşüşe karşın altın fiyatlarının hızla yükselmesi bu tezi desteklemiyor. Ancak yine de aralık 2016’da altın fiyatlarının bin 140 dolara düşmesi sonrası ithalatın 1.6 milyar dolara çıkması altın ithalatının fiyata duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. Yine de geçen yıl 8 ayda yapılan 2.9 milyar dolarlık altın ve değerli maden ithalatının 1 ayda yapılmış olması dikkat çekiyor. Altın ithalatı Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyup tükettiği petrol ve kimyasal ürünler ithalatı ile aynı düzeyde gerçekleşti.

7 TEMMUZ'DAN BERİ YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı 7 Temmuz’da bin 209 dolarken temmuz ayının sonunda sürekli yükselerek bin 271 dolara ulaştı.

2.8 MİLYAR DOLARLIK ALTIN İTHAL ETTİK

PEŞİN İHRACAT PATLADI 13.1 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Altın ticaretindeki bu artış nedeniyle Türkiye’nin ihracatında peşin ödemenin payı artıyor. Temmuzda yapılan peşin ihracat yüzde 112 artış ile 2 milyar dolara fırladı. Yılın ilk 8 ayında peşin ihracat yüzde 67 tırmandı ve 13,1 milyar dolar oldu. Geçen yıl 8 ayda bu rakam 7.8 milyar dolardı. Oysa yılın 8 ayında toplam ihracattaki artış yüzde 10,8 artarak 90 milyar doları bulabildi.

Ocak-Temmuz’da dış ticaret açığı yüzde 20.38 artışla 39.6 milyar dolar, ihracat yüzde 10.6 artışla 90.1 milyar dolar, ithalat yüzde 13.4 artışla 129.76 milyar dolar oldu.

İSVİÇRE’Yİ İLK 5 ARASINA SOKTU

Altın ithalatındaki artış İsviçre’yi en çok ithalat yapılan 5’inci ülke konumuna getirdi. Bu ülkeden temmuzda 1.2 yılın ilk 8 ayında da 4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yılın 8 ayında 6.6 milyar dolarlık ihracat ile öne çıkması da bu ülkeye yapılan altın ihracatına bağlanıyor. BAE’ye temmuzda da 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Temmuzda en çok ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu. Otomotivde 2.1 milyar dolar, altında 1.3 milyar dolar ve makineler, mekanik cihazlarda 1.1 milyar $ ihracat gerçekleşti.